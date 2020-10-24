اتبعها فورا.. 3 طرق لحماية نفسك من كورونا أثناء السفر

يمكن للمسافرين الأفراد المساعدة في الحد من COVID-19 وانتقال الفيروسات الأخرى من خلال ممارسة نظافة اليدين الجيدة ، وتقليل الاتصال بالأشخاص المرضى ، واتخاذ خطوات أخرى للمساعدة في إدارة مخاطر العدوى. للمساعدة في الحد من انتقال فيروس كورونا، تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتجب السفر غير الضروري، و









وأوصى مركز السيطرة على الأمراض أن يرتدي جميع الأشخاص أقنعة وجه من القماش في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على مسافة 6 أقدام من الآخرين.





ووفقًا لموقع "healthline"، سيساعد هذا في إبطاء انتشار الفيروس من أشخاص ليس لديهم أعراض أو أشخاص لا يعرفون أنهم أصيبوا بالفيروس، و يجب ارتداء أقنعة الوجه القماشية مع الاستمرار في ممارسة التباعد الجسدي.





وقد يقلق المسافرون المحتملون من خطر الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى احتمال تعرضهم للحجر الصحي في ميناء أجنبي إذا مرض زملائهم المسافرين.



