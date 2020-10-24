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شباب الأحزاب: الاقبال على لجان انتخابات النواب فى حلايب وشلاتين جيد.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:49 م
الانتخابات
الانتخابات
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البهي عمرو
قالت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية قامت بعمل غرفة عمليات لمتابعة جميع ما يتم فى لجان الانتخابات بالمحافظات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدي البلد، خلال التغطية الخاصة لـ انتخابات مجلس النواب، تقديم الإعلامية عزة مصطفي أن هناك 1500 متابع يتبع التنسيقية على مستوى المحافظات.

ولفتت إلى أن هناك اقبالا كبيرا من المواطنين على اللجان، والسيدات تتصدر المشهد فى جميع المحافظات، كاشفة أن أى مخالفة يتم التعامل معها من قبل المسئولين.

وأشارت إلى أن حلايب وشلاتين تشهد اقبالا جيدا من الصباح، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.



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