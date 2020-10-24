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أحمد الأنصاري: العملية الانتخابية تسير بصورة ممتازة داخل محافظة الفيوم..فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:48 م
لجان الفيوم
لجان الفيوم
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إبراهيم القادري
قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، إن العملية الانتخابية تسير بصورة ممتازة داخل المحافظة في كافة اللجان، مؤكدا أن عدد اللجان الفرعية 633 لجنة متواجدين في 284 مقرا انتخابيا.

واضاف الانصاري خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية انتخابات مجلس النواب على قناه دى ام سى ، أن عدد المرشحين في محافظة الفيوم 80 مرشحا وهذا يجعل هناك منافسة انتخابية لافتا الى ان هناك اقبالا على الانتخاب منذ بداية اليوم وهناك اقبال كبير على اللجان وهناك ايضا لجان هادئة والإقبال الان ملحوظ في كافة اللجان ولم نسجل أي مخالفات.

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، نجاح العملية الانتخابية التى تم الإعداد والتجهيز لها منذ أسبوعين.

وأشار محافظ الفيوم إلى انتظام العملية الانتخابية بكل لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتًا إلى أنه تم رصد ملاحظتين فقط بلجان الانتخابات وتم تلافيها على الفور، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أي عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها في صورة حضارية مشرفة، مشددًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

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