محافظ دمياط تفاجئ العاملين في المستشفى التخصصي

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم السبت، الى مستشفى دمياط التخصصي، في زيارة مفاجئة ، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





تفقدت المحافظ قسمى الاستقبال والعناية المركزة للأطفال، كما تفقدت أيضًا المطبخ للتأكد من إتمام عمليات الترميم التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، زسبق أن وجهت بسرعة مراجعة تلك الأعمال لتلافى بعض العيوب التى تم ملاحظتها.





وخلال تفقدها لقسم الكلى الصناعى، استمعت محافظ دمياط الى الشكاوى التى تقدم بها مرضى الغسيل الكلوى، وشددت على مدير المستشفى بتنظيم سير العمل بالقسم لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ومخاطبة مديرية الصحة لتوفير مستلزمات الوقاية والتعقيم واستبدال الماكينات المتهالكة بالماكينات المتوفرة بالفعل ضمن قائمة الاحتياطي بالمستشفى لحين توفير ماكينات إضافية فى أسرع وقت ممكن.





كما شددت على الالتزام التام بالنظافة العامة للمستشفى وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لحماية المرضى و الأطقم الطبية من فيروس كورونا المستجد خاصة مع وجود تحذيرات مستمرة من ارتفاع منحنى الاصابات بالموجة الثانية لتفشى الفيروس ..





فيما أكدت محافظ دمياط أنه سيتم تشكيل لجنة لحصر كافة الإمكانيات بالمستشفى ونسب العجز بالمستلزمات والمعدات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها.





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