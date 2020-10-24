أشرف عطية: أسوان تشهد إقبالا كبيرا من الناخبين للتصويت فى انتخابات النواب..فيديو

قال أشرف عطية محافظ ، إن محافظة أسوان بها وعي كبير ويوجد بها 373 لجنة انتخابية قمنا بالمرور عليهم والعملية الانتخابية تشهد إقبالا كبيرا من الناخبين المشاركين في التصويت . أسوانأسوانإقبالا





وأضاف عطية خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب على قناه دى ام سى ، إن الإجراءات الاحترازية تم تنفيذها على مستوى عالي لحماية المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا خلال الإدلاء بصوتهم في العملية الإنتخابية.





وتابع محافظ أسوان :بدأنا باجتماعات هامة قبل إنطلاق إنتخابات مجلس النواب وأكدنا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية وهو ما شاهدته اليوم مطبقا بشكل جيد.





وأشار عطية إلى أن هناك مجموعة عمل تنظيم دخول المواطنين قبل الإدلاء بأصواتهم ونعمل على راحة المواطنين وأماكن استراحة مؤكدا أن نسبة التصويت 4.2% حتى الأن وهي نسبة جيدة وفي الفترة الثانية سيزداد الإقبال.





وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بصوتهم والمشاركة في العملية الإنتخابية.



