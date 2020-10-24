AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إقبال متوسط من الناخبين بلجنة شارع المحطة بالجيزة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
شهدت مدرسة المحافظة على القرآن الكريم الخاصة بشارع المحطة - الجيزة، والتى تضم 3 لجان اقبالا متوسطا من الناخبين للادلاء باصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، وذلك منذ فتح أبوابها فى التاسعة صباحا.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا باصواتهم حتى الساعة السابعة مساء 516 ناخبا، وشاركت الفئات العمرية المختلفة من الرجال والنساء فى الادلاء باصواتهم.

وفتحت لجنة مدرسة المحافظة على القرآن الكريم، أبوابها أمام الناخبين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حيث يتم توزيع الكمامات على الجميع قبل دخول اللجان.

وشهدت اللجان إجراءات امنية مشددة من قبل رجال الشرطة مع الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية المشددة لفيروس كورونا المستجد .

وانطلق صباح اليوم السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرسة روضة الحامدية الشاذلية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في انتخابات النواب.. فيديو

اصطفاف جموع الناخبين أمام مدرسة وجيه بغدادي الثانوية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

الإقبال متوسط.. لجنة مدرسة المحافظة على القرآن الكريم تفتح أبوابها أمام الناخبين

توافد المواطنين على مدرسة روضة الحامدية الشاذلية بانتخابات النواب

توزيع الكمامات على الناخبين بلجنة مدرسة المحافظة على القرآن الكريم

إقبال كبير من الناخبين على مدرسة وجيه البغدادي الثانوية بالمنيب ..صور

ترشيحاتنا

وفاة الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي

غير تقليدية.. ميس حمدان تفاجئ جمهورها ببدلة حمراء في مهرجان الجونة

عمليات القضاة: انتظام عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات النواب

معجزة إلهية.. خروج مولود حيا بعد 6 ساعات داخل ثلاجة الموتى.. تفاصيل

لإصابته بمرض السكر.. القضاء يؤيد فصل طالب بالشرطة

تفاصيل وسبب حريق سوق محطة مصر بالإسكندرية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت مكشوف.. منة شلبي بإطلالة غير متوقعة فى مهرجان الجونة

بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها

غير تقليدية.. ميس حمدان تفاجئ جمهورها ببدلة حمراء في مهرجان الجونة