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وزير الري: مصر لديها إرادة سياسية للاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:58 م
وزير الري
وزير الري
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم التوصل لاتفاق في واشنطن مع إثيوبيا، لكنه تم رفض هذا الاتفاق من قبل إثيوبيا، لافتًا إلى أن كل دولة تسعى لتلبية مصالحها.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن كل بلد لديها أجندتها والوصول لإنفاق، ونحن مهتمين بالتنمية في إثيوبيا، وعلى استعداد أن نساعدهم في ذلك، وأننا نقدم لهم أقصى درجات التعاون، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها إرادة للتنسيق مع إثيوبيا.

وأشار إلى أن هناك فرصا للوصول إلى اتفاق مع الدولة الإثيوبية، ونحن لدينا إرادة سياسية للتعاون وللتكامل الإقليمي من أجل تحقيق الرفاهية لشعوب الدول الثلاث، ولابد أن يكون هناك تعاون يمهد الطريق أمام المانحين والممولين للربط بين دول حوض النيل.

وتابع وزير الموارد المائية والري: الإرادة السياسية موجودة على أعلى مستوى في الدولة المصرية بغرض الوصول لاتفاق حول سد النهضة.

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