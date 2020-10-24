بعد ما يقرب من عام.. هذا يفعله فيروس كورونا بـ نوم الأصحاء

منذ أن حل فيروس كورونا وتغيرت احوال الجميع في العالم، حتى وصلت تلك التغيرات إلى النوم فالبعض لا يستطيع الحصول على ما يكفي من النوم، والبعض يحصل على الكثير، وهناك من يرون الأحلام الغريبة، فماذا فعل فيروس كورونا بعادة النوم؟





يقول الدكتور "ديفيد كننجتون" المدير المشارك لمركز اضطرابات النوم في ملبورن، يخطئ الكثيرون في النظر إلى النوم على أنه أمر ثابت ، ولا يتأثر بطريقة ما بالحياة اليومية، لكن النوم ليس عملية منعزلة، فالنوم مختلف وأسوأ هذا العام لأن كل شيء تقريبًا مختلف وأسوأ.





ويشير كنينجتون "يجب أن نتوقع أن يكون النوم مختلفًا خلال هذه الفترة لأن ساعات استيقاظنا قد تغيرت تمامًا"، وأضاف "لماذا نتوقع أن يكون النوم لا يتأثر"، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





فقد أثرت اجتماعات Zoom وممارسات العمل عن بُعد وفترات الإغلاق على النوم، ويضيف الطبيب "إذا تغيرت ظروفك ، سيتغير نومك"، وأضاف أن هناك تقارير عن زيادة الأرق ، والأشخاص الذين كانوا منشغلين في السابق بالحصول على نوم أفضل ، والتعب المرتبط بالتوتر وعوامل أخرى.





يقول البروفيسور "سيمون سميث" من معهد أبحاث العلوم الاجتماعية بجامعة كوينزلاند:"إنه من السابق لأوانه أن يكون لدينا نماذج دقيقة للتأثير المتغير الذي أحدثه الوباء على أنماط النوم".





ولكن العادات التي وقع فيها الكثير منا هذا العام، وكذلك عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية ، وعدم تناول الطعام بشكل جيد ، وعدم قضاء الوقت الكافي في الهواء الطلق ، والالتصاق بالشاشات ليلًا - يمكن أن تؤثر سلبًا على النوم.





يمكن أن يؤدي الإجهاد وسوء الصحة العقلية والأمراض المزمنة إلى الإرهاق. كما أن القلق بشأن فقدان الوظيفة والضغوط الاقتصادية من العوامل المساهمة أيضًا.



