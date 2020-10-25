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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على وقوف العاملين بالإدارة المحلية علي مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب،  التي انطلقت صباح اليوم في محافظات المرحلة الأولى وتستمر يومين.

ودعا وزير التنمية المحلية، خلال جولته مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بلجان مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بحي الدقي،المواطنين بفى محافظات المرحلة الأولي إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب .

وقال شعراوي إن الدولة ترحب بكافة المنظمات العربية والاجنبية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية في مرحلتها  الأولى.

 ووجه وزير التنمية المحلية حديثه للمواطنين قائلا: صوتكم أمانة واحسنوا اختيار المرشحين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن عملية التصويت تسير بكل سهولة ويسر وبشكل منتظم وبدون أي مشكلات أو معوقات ، لافتًا إلى أنه تابع علي مدار اليوم مع المحافظين سير العملية الانتخابية في المحافظات والجولات التي قاموا بها علي اللجان .  

وشملت جولة اللواء محمود شعراوي ومحافظ الجيزة تفقد لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقي والأورمان الاعدادية بمنطقة العجوزة بشارع طنطا. 

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