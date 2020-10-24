آداب حلوان حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل قاعة المحاضرات

تزامنا مع انطلاق العام الدارسى الجديد 2020/2021 كانت كلية بجامعة حلوان حريصة على تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية اثناء تواجد الطلاب فى الكلية او فى قاعات المحاضرات ، ويأتى هذا تحت رعاية واشراف الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الاداب والدكتورة رشا السيد جودة صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





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وحرص اعضاء هيئة التدريس فى الكلية على التنبيه على جميع الطلاب ضرورة الالتزام برتداء الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجدهم فى قاعة المحاضرات والجامعه وكما قامت الكلية بتقسيم الطلاب على مجموعات لتقليل الاعداد داخل المدرج وتطبيق قوانين التباعد الاجتماعى بينهم ، كما تواجد افراد من الامن و الكلية بجوله فى الجامعة لتأكيد على لبس الكمامة وعدم خلعها.

وكان قد شدد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية دون تهاون من ارتداء للكمامات وحفاظ على التباعد في ظل قيام الجامعة بعملية تطهير وتعقيم مستمرة للمدرجات، إلى جانب وضع مجموعة من العلامات واللوحات الإرشادية التي تتضمن قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإرشادات أخرى للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى حرصًا على صحة وسلامة الطلاب خلال العملية التعليمية.





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وكان قد أنطلق عن العام الدارسى الجديد بالجامعات ابتداء من يوم السبت الموافق 17/10/2020 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الاول لمدة 14 اسبوعا وينتهى الفصل الدراسى الاول فى 21/1/2021

وتجري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23-1-2021، حتى يوم الخميس الموافق 4-2-2021 وفقًا لطبيعة الدراسة والأمتحانات بكل الكليات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6-2-2021، حتى يوم الخميس الموافق 18-2-2021، على أن تستانف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 20-2-2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس الموافق 10-6-2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ويوليو 2021، وفقأ لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.