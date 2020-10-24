AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب حلوان حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل قاعة المحاضرات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:01 م
جانب من حضور الطلاب
جانب من حضور الطلاب
Advertisements
قسم التعليم

تزامنا مع انطلاق العام الدارسى الجديد 2020/2021 كانت كلية بجامعة حلوان حريصة على تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية اثناء تواجد الطلاب فى الكلية او فى قاعات المحاضرات ، ويأتى هذا تحت رعاية واشراف الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الاداب والدكتورة رشا السيد جودة صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


اقرأ ايضا : جامعة الزقازيق ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف يو اس نيوز الدولي

وحرص اعضاء هيئة التدريس فى الكلية على التنبيه على جميع الطلاب ضرورة الالتزام برتداء الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجدهم فى قاعة المحاضرات والجامعه وكما قامت الكلية بتقسيم الطلاب على مجموعات لتقليل الاعداد داخل المدرج وتطبيق قوانين التباعد الاجتماعى بينهم ، كما تواجد افراد من الامن و الكلية بجوله فى الجامعة لتأكيد على لبس الكمامة وعدم خلعها.

وكان قد شدد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية دون تهاون من ارتداء للكمامات وحفاظ على التباعد في ظل قيام الجامعة بعملية تطهير وتعقيم  مستمرة للمدرجات، إلى جانب وضع مجموعة من العلامات واللوحات الإرشادية التي تتضمن قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإرشادات أخرى للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى حرصًا على صحة وسلامة الطلاب خلال العملية التعليمية.


 اقرا ايضا : رئيس جامعة القاهرة يلتقي وزير التعليم العالي بجنوب السودان لبحث التعاون المشترك                                                                                                                                                                                    

وكان قد أنطلق عن  العام الدارسى الجديد بالجامعات ابتداء من يوم السبت الموافق 17/10/2020 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الاول لمدة 14 اسبوعا وينتهى الفصل الدراسى الاول فى 21/1/2021

وتجري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23-1-2021، حتى يوم الخميس الموافق 4-2-2021 وفقًا لطبيعة الدراسة والأمتحانات بكل الكليات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6-2-2021، حتى يوم الخميس الموافق 18-2-2021، على أن تستانف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 20-2-2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس الموافق 10-6-2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ويوليو 2021، وفقأ لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

آداب حلوان حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل قاعة المحاضرات
آداب حلوان حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل قاعة المحاضرات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجارة خارجية حلوان تعلن عن موعد التقديم بشعبة لغات انتساب

حسام الرفاعي يعلن عن مصير المطاعم والكافتيريات فى جامعة حلوان

كيف قسمت كلية آداب حلوان الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد مع الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا

هل تغلق جامعة حلوان مكتباتها العام الدراسي الجديد بسبب كورونا؟ | نائب رئيس الجامعة يجيب

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية البنات وسط إجراءات احترازية مشددة

امتحان قبول الطلاب المستجدين في قسم اللغة الإنجليزية بـ آداب عين شمس.. الأحد المقبل

ترشيحاتنا

الباز: أشفق على أبو تريكة بعد تطبيع قطر مع إسرائيل

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الرجاء

موظفة الخانكة المغتصبة : صديقى كان عايزنى أمشى معاه فى الحرام وخطفنى وأنا راجعة من الشغل

بعد الفوز على الوداد المغربي.. كهربا يوجه رسالة لـ محمود الخطيب

عميد معهد القلب السابق يوضح أضرار تناول الأطعمة المعلبة ويقدم بدائل

كاف: 5 تغييرات في مباراة نهائي الكونفدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة