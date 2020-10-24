AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: اليمين المتطرف والإساءة لجناب النبي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
إن رائحة الكراهية التي باتت تفوح من الشارعين العربي والاسلامي لكل ما يمت بصلة إلى فرنسا حكومة وشعبا لن يمحوها غير اعتذار من الحكومة الفرنسية و تعهد بالكف عن هذا الهراء احتراما لرمز ديننا الحنيف عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وإلا فعلى فرنسا تدور الدوائر ولتتحمل مزيدا من الاحتقان والبغض والكراهية لكل ما يمت إليها بصلة.
فمنذ أن جاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه وشغله الشاغل التطاول على الدين الإسلامي بشكل مستفز وغير مسبوق، يتبنى ماكرون من خلاله سياسة تصنيع الخوف والإستثمار الإنتخابي في الإسلاموفوبيا مقابل تراجع شعبيته في أوساط الرأي العام الفرنسي في الأونة الأخيرة.

هذه الإساءة المستمرة من ماكرون للإسلام جاءت تمهيدًا لتمرير قوانين وإجراءات ذات طابع عنصري ضد المسملين في فرنسا بعدما فشلوا في الخطوات الإصلاحية لدمجهم في المجتمع الفرنسي، حيث كان ماكرون يائسًا وهو ما أفقده شعبيته في اليمين المتطرف.

فكماأوضحنابعد سقوط شعبيته بين المواطنين الفرنسيين، يتبنى ماكرون سياسة التخويف والاستفادة من الخوف الموجود بين الفرنسيين من الدين الإسلامي، فيريد فقط تأكيد هذا الخوف للشعب وأنه من يريد مصلحتهم كرئيس دولة على حساب الدين الإسلامي. 

جاءت كل تصريحاته تسيء لجناب  النبي"صلى الله عليه وآله وسلم"بشكل مباشر. 
هذا الصنيع يدل على إفلاس سياسي وافلاس فكري  لا نظير لهما ...

وازاء هذا التعدي السافر؛وهذا الانحطاط القيمي والأخلاقي؛ بات ضروريا استنهاض ولاية الحكومات العربية والإسلامية لتدويل تلك القضية دوليا وعلى كافة الأصعدة لوقف هذا الحول الفكري والسياسي تحجيما لهذا اليميني المتطرف .

ولست هنا في معرض الدفاع عن سيدنا رسول الله فنعله الشريف فوق رأس كل حاقد أو حاسد أو متآمر هنا أو خارج هنا .
إنه نبي الإنسانية ومعلمها الأول وحامل لواء مجدها رضي من رضي وأبى من أبى.

إن التعرض لشخصه المنيف ليس من باب حرية المعتقد بل هو نزع لفتيل قد يحرق العالم عن بكرة أبيه(إلا رسول الله).
وبهذا فقد أضحى الرهان على دور الشعوب العربية والإسلامية كبيرا لقدرتها المجتمعية بدورها المنوط بمقاطعة كافة المنتجات الفرنسية مقاطعة تامة حتى تتراجع فرنسا عن تطاولها تراجعا يلقنها درسا لا تنساه مدى حياتها.

فالضغط الاقتصادي هنا هو الفيصل؛وسيعود بالأمور إلى نصابها الصحيح .
لا سيما أن الإساءةُ لجناب النبي الأعظم ليست حريةَ رأيٍ، بل دعوة صريحة للكراهية والعنف، وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية.
وأنها لن تخلف ورائها غير مزيد من الاحتقان والقتل والتخريب .

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن تزف بشرى بخصوص المعاشات والتأمينات والجمعيات الأهلية

هل طه ويس من أسماء النبي محمد؟.. صحح معلوماتك

مش قادر أودعه.. أيمن بهجت قمر يطالب إدارة الأهلي بإيجاد حل لعدم رحيل احمد فتحى

كاف: 5 تغييرات في مباراة نهائي الكونفدرالية

وزير الري: محدش يقدر يحجب الميه عننا والتعاون بين دول حوض النيل مهم

ما اسم النبي محمد كاملا وأشهر أسمائه؟ معلومات لا يعرفها الكثير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعها فورا.. 3 طرق لحماية نفسك من كورونا أثناء السفر

ببدلة لامعة.. آيتن عامر تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة

قصير فوق الركبة.. زوجة الشرنوبي تثير الجدل بأنوثتها في مهرجان الجونة