نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة أستاذ تعرض لحادث.. صور

توجه، الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، لمستشفى طب الأزهر بأسيوط، لزيارة الدكتور محمود فتوح عبدالله المدرس المساعد بكلية طب الأسنان بأسيوط، الذى يتلقى حاليًا العلاج بمستشفى طب الأزهر بأسيوط ، بعد تعرضه لحادث سيارة على الطريق الصحراوي، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية وتقدمها فى الشفاء بإذن الله تعالى.





كما اطمأن نائب الأزهر، على الخدمة المقدمة و الرعاية الطبية اللازمة للزميل المصاب، وذلك فى حواره مع الطاقم الطبى المعالج.





وأعرب الدكتور محمود فتوح، عن خالص شكره وتقديره لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، على اهتمامه بأبنائه منسوبي الجامعة، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تعتبر لفتة إنسانية من قبل إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.



