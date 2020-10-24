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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة أستاذ تعرض لحادث.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:13 م
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة أستاذ تعرض لحادث
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محمد شحتة
توجه، الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، لمستشفى طب الأزهر بأسيوط، لزيارة الدكتور محمود فتوح عبدالله المدرس المساعد بكلية طب الأسنان بأسيوط، الذى يتلقى حاليًا العلاج بمستشفى طب الأزهر بأسيوط ، بعد تعرضه لحادث سيارة على الطريق الصحراوي، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية وتقدمها فى الشفاء بإذن الله تعالى.

كما اطمأن نائب الأزهر، على الخدمة المقدمة و الرعاية الطبية اللازمة للزميل المصاب، وذلك فى حواره مع الطاقم الطبى المعالج. 

وأعرب الدكتور محمود فتوح، عن خالص شكره وتقديره لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، على اهتمامه بأبنائه منسوبي الجامعة،  مؤكدًا على أن هذه الزيارة تعتبر لفتة إنسانية من قبل إدارة الجامعة برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وتفقد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طب الأزهر بأسيوط، كما تفقد عددًا من الأقسام المختلفة بالمستشفى التابع لها، وذلك بحضور  الدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور شريف مطاوع مدير المستشفى، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتور حمدي محفوظ مدير المستشفى الأسبق، والدكتور محمود عمار رئيس المكتب الفني، والأستاذ علاء الشريف مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفى،  والأستاذ خالد عبد المعطي مدير إدارة التخطيط بالمستشفى طب الأزهر بأسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بطب الأزهر بأسيوط.
نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة أستاذ تعرض لحادث.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة أستاذ تعرض لحادث.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة أستاذ تعرض لحادث.. صور
نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة أستاذ تعرض لحادث.. صور

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