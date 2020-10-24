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رياضة

الفائز فقط يصعد على منصة.. إجراءات جديدة لتكريم بطل الكونفيدرالية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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يسري غازي
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، صعود الفريق البطل المتوج بلقب كأس الكونفيدرالية إفريقية فقط، للمنصة؛ لاستلام الميداليات والكأس، وعدم صعود الفريق صاحب المركز الثاني؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية ولمنع انتشار فيروس كورونا. 

وخلال الاجتماع الفني لمباراة النهائية، الذي يجمع بين بيراميدز المصري، ونهضة بركان المغربي، في التاسعة من مساء الأحد، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، تم التأكيد أن البطل سيصعد للمنصة فقط، وبعدد محدود.

كما تم التأكيد على منع السلام بالأيدي بين أعضاء الفريق البطل والمتواجدين على المنصة، كما ستوضع الميداليات في مكان محدد، ويحصل كل لاعب على ميداليته بيده؛ تنفيذا للتباعد الاجتماعي.

ويتواجد على منصة التتويج، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أحمد أحمد، والنائب الأول لرئيس الكاف، وممثل الحكومة المغربية منظمة البطولة، ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وممثلي ناديي بيراميدز ونهضة بركان.

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