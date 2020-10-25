البحر الأحمر الأزهرية تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الإشرافية عن طريق الندب

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عن حاجتها لعدة وظائف اشرافية ندبا لتيسير الأعمال، على أن يستمر تقديم الملفات لمدة عشرة أيام تبدأ من صباح اليوم الأحد ٢٥ /١٠/ ٢٠٢٠.





وتتضمن هذه الوظائف ما يلي:

● مدير إدارة التنسيق بديوان عام المنطقة

● مدير الشئون الوظيفية بديوان عام المنطقة " مخاطب بالقانون ٨١ "

● مدير نزل شباب الشلاتين " مخاطب بالقانون ٨١ "

● مدير إدارة سفاجا

● مدير إدارة رأس غارب

●موجه عام رياضيات بديوان عام المنطقة

● موجه عام علوم بديوان عام المنطقة

● موجه عام رياض أطفال بديوان عام المنطقة

●موجه أول حاسب آلي

●موجه أول لغة انجليزية

●موجه لغة عربية بإدارة حلايب

●موجه فيزياء لإدارات رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير

● موجه رياضيات بإدارة حلايب

●موجهة اقتصاد منزلى بإدارات رأس غارب والغردقة وسفاجا

● موجهة اقتصاد منزلى لإدارات الجنوب

● موجه مواد فلسفية لإدارات القصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب

●موجه أخصائي اجتماعى بإداراتى الغردقة وسفاجا

●موجه أخصائي اجتماعى لإدارة الشلاتين

● مسئول وسائل تعليمية بديوان عام المنطقة