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البحر الأحمر الأزهرية تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الإشرافية عن طريق الندب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
البحر الأحمر الأزهرية
البحر الأحمر الأزهرية
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محمد شحتة
أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عن حاجتها لعدة وظائف اشرافية ندبا لتيسير الأعمال، على أن يستمر تقديم الملفات لمدة عشرة أيام تبدأ من صباح اليوم الأحد ٢٥ /١٠/ ٢٠٢٠.

وتتضمن هذه الوظائف ما يلي:
● مدير إدارة التنسيق بديوان عام المنطقة    
● مدير الشئون الوظيفية بديوان عام المنطقة  " مخاطب بالقانون ٨١ "
● مدير نزل شباب الشلاتين " مخاطب بالقانون ٨١ "
● مدير إدارة سفاجا 
● مدير إدارة رأس غارب 
●موجه عام رياضيات بديوان عام المنطقة 
● موجه عام علوم بديوان عام المنطقة 
● موجه عام رياض أطفال بديوان عام المنطقة 
●موجه أول حاسب آلي 
●موجه أول لغة انجليزية
●موجه لغة عربية بإدارة حلايب 
●موجه فيزياء لإدارات رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير
● موجه رياضيات بإدارة حلايب 
●موجهة اقتصاد منزلى بإدارات رأس غارب والغردقة وسفاجا 
● موجهة اقتصاد منزلى لإدارات الجنوب
● موجه مواد فلسفية لإدارات القصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب
●موجه أخصائي اجتماعى بإداراتى الغردقة وسفاجا
●موجه أخصائي اجتماعى لإدارة الشلاتين 
● مسئول وسائل تعليمية بديوان عام المنطقة 

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