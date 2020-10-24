سيدة تصاب بصدمة بعد رؤيتها أشباحا في صورة سيلفي

سار الرعب والرجفة في جسد سيدة؛ بعد التقاطها صورة "سيلفي"، حيث لاحظت السيدة بعد إرسال الصورة إلى انعكاس لصورة شخصين في عدسات النظارة، رغم أنها تبقى في المنزل بمفردها؛ مما زاد ذلك من رعبها.





وقالت المرأة إنها أرسلت صورة سيلفي إلى صديقها، إلى أنها رصدت لاحقًا شخصين في انعكاس نظارتها الشمسية "فشعرت بالخوف الشديد"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وبعد شراء نظارة شمسية جديدة عبر الإنترنت، قررت أنها بحاجة إلى رأي ثانٍ قبل استلامها والاحتفاظ بها وأرسلت صورة إلى صديقها للحصول على رأيه، لكنها قالت بينما كانت تنتظر الرد ، راجعت الصور لترى كيف بدت النظارات ولاحظت "شيئًا في الانعكاس لا ينتمي إليه".





وأوضحت الأم لثلاثة أطفال أنه لم يكن أي من أطفالها الذين تبلغ أعمارهم عامين و 14 و 18 في المنزل في ذلك اليوم، فقد كانت وحدها، وقد كتبت: "التقطت الصورة وأنا أقف في مطبخي ، وأمامي غرفة الطعام مباشرة من خلال المدخل توجد طاولة غرفة طعام سوداء و 4 كراسي، هذا ما يجب أن أراه في الانعكاس على نظارتي، ولكن هذا ليس ما أراه".



