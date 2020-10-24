صناديق الانتخابات ممتلئة بلجان سوهاج.. شاهد

قال محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقى، إن المحافظة شهدت استعدادات مسبقة للتجهيز لانتخابات مجلس النواب 2020، لافتًا إلى أن كل الأجهزة المختصة تعمل بالكامل، كما أنه تم تطهير وتعقيم كل اللجان الانتخابية، لافتًا إلى أن اللجان فتحت أبوابها فى موعدها ولم يتم تسجيل أى تأخيرات فى أى لجنة نهائيًا، مؤكدًا أن الحماية المدنية والتأمين الطبى كامل فى جميع اللجان الانتخابية.





وأضاف محافظ سوهاج، خلال مداخلة هاتفية خلال التغطية الخاصة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة، على فضائية "صدى البلد"، أن الانتخابات فى سوهاج دائمًا ساخنة وهناك 1080 لجنة وعدد الناخبين يتجاوز 3 ملايين ناخب، ومن المتوقع أن يكون الإقبال تقليديا لأنه لا يوجد مرشحين كثر بالانتخابات داخل المحافظة.





وأوضح أنه تم توفير كل الإمكانيات لتسهيل العملية الانتخابية، منوهًا أن هناك التزاما بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أنه يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وتفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، سير العملية الانتخابية بمقار اللجان المُفترض إدلاء المواطنين بأصواتهم بها داخل المدينة، وذلك بصحبة الدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، وبعض من معاونيه.





وأكد "الفقي" أن المحافظة لم ترصد أي مخالفات، حيث إن جميع اللجان فتحت فى المواعيد المُحددة، موضحًا أنهم يعملون جاهدين على مساعدة الناخبين وتسهيل العملية الإنتخابية على المواطنين جميعًا.





وأضاف أن المواطن يختار من يُمثله الخمسة أعوام القادمين دون أي تدخل من قيادات المحافظة أو أفراد الأمن باللجان أو غيرهما، مشيرًا إلى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع تفشى عدوى فيروس كورونا المُستج بين الناخبين.





وشدد على عدم دخول أي مواطن إلى داخل اللجان الإنتخابية دون إرتداء الكمامة الخاصة به، مُنبهًا على أهمية التباعد الجسدي بين كل فرد وآخر.



