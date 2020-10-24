نتنياهو يشكر ترامب على التطبيع.. ويؤكد: وفد إسرائيلي يزور السودان قريبا

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن خطوة السلام مع السودان، مهمة، في سبيل تعزيزه، موجهًا الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ساهم بالوصول لهذا الاتفاق.
وأضاف نتنياهو، في كلمة له اليوم السبت، أن اتفاقات السلام جيدة للأمن والاقتصاد، مشيرا إلى أن وفدا إسرائيليا سيزور السودان قريبا؛ لإطلاق التعاون بين البلدين في بعض المجالات.
وأكد أن إسرائيل توصلت إلى 3 اتفاقيات سلام مع دول عربية خلال 6 أسابيع فقط، ودول عربية أخرى ستقيم علاقات معها قريبا.
وكان وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، أكد في وقت سابق، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الجهات التشريعية.
وقال قمر الدين إن هذا الاتفاق ينهي حالة العداء مع اسرائيل وسيتبع ذلك كثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري بعد المصادقة.
وأضاف عقب الإعلان في بيان أمريكي سوداني إسرائيلي مشترك عن تطبيع كامل للعلاقات، أن ما أعلن عنه هو اتفاق من الجهاز التنفيذي والسيادي على التطبيع.
وأوضح أن المصادقة علي الاتفاق تاتي من المجلس التشريعي والمؤسسات الديمقراطية التي تضم كل الاحزاب والحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.
وأشار الوزير السوداني إلى أن التطبيع ليس حدثا منقطعا بل عملية مستمرة وأنه حال المصادقة على الأمر فستكون الفوائد التي يجنيها السودان جمة، مشددا على أن كل هذه الأنشطة وتحقيقها مرهونة بالعمل التشريعي.
في السياق ذاته، أوضح قمر الدين أن كثيرا من قادة الدول اتصلوا ليهنئوا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.