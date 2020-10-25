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تعليم

بدء التحويل الورقي لكلية الاستزراع المائي والمصايد بالعريش.. اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
جامعة العريش
جامعة العريش
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وافق مجلس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، برئاسة الدكتور سعيد لافي عبد الله رئيس الجامعة ، علي بدء التحويل الورقى لكلية الاستزراع والمصايد البحرية، وذلك اعتبارا من اليوم الاحد القادم للحاصلين علي الثانوية العامة الشعبة العلمية "علوم - رياضة " .


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وقال الدكتور اشرف الدكر عميد الكلية ، ان التحويل سيكون طبقا للحد الأدنى للقطاع وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الطلاب إلى البرامج الجديدة عن طريق الجامعات.

ولفت الي انه سيتم استلام مقر الكلية الجديد يوم الثلاثاء القادم ،مشيرا الي ان المبنى مصمم بشكل هندسي متميز ، ويتكون مكون من أربعة طوابق بخلاف البدروم .

ويحتوى الدور الاول على المدرجات والقاعات الدراسية والدور الثاني على المعامل المجهزة للعمل ببنشات مزودة بمصدر للمياه والغاز والأكسجين ، والدور الثالث مكاتب السادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى ، والدور الرابع مكاتب الادارة العليا .

وافتتح رئيس الجامعة ، مشروع الاستزراع السمكي بالجامعة ، بطاقة انتاجية سنويه ، تصل إلى 200 طن من مختلف أنواع الأسماك “الشبار، والبوري، والطوبارة، والسهلية” كمرحلة أولى .

بينما تشمل المرحلة الثانية التوسع في المزارع والصوب السمكية للإنتاج المكثف.

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