بدء التحويل الورقي لكلية الاستزراع المائي والمصايد بالعريش.. اليوم

وافق مجلس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، برئاسة الدكتور سعيد لافي عبد الله رئيس الجامعة ، علي بدء التحويل الورقى لكلية الاستزراع والمصايد البحرية، وذلك اعتبارا من اليوم الاحد القادم للحاصلين علي الثانوية العامة الشعبة العلمية "علوم - رياضة " .
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وقال الدكتور اشرف الدكر عميد الكلية ، ان التحويل سيكون طبقا للحد الأدنى للقطاع وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الطلاب إلى البرامج الجديدة عن طريق الجامعات.
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وقال الدكتور اشرف الدكر عميد الكلية ، ان التحويل سيكون طبقا للحد الأدنى للقطاع وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الطلاب إلى البرامج الجديدة عن طريق الجامعات.