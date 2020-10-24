اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية: إقبال كثيف على المقار في جميع اللجان الفرعية

قال السيد شرقاوي رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الإسكندرية، إنه منذ بدء العملية الانتخابية من الساعة 9 صباحًا وحتى الآن ، لم يتم رصد أي تجاوزات او خروقات مؤثرة، وأي شيء يحدث؛ كان يُحل في الحال من قبل رؤساء اللجان الفرعية.





وأضاف " السيد شرقاوي " خلال لقائه على قناة " نايل نيوز " ، أنه من خلال رصده للعملية الانتخابية اليوم ، هناك إقبال من الناخبين على مقار اللجان الفرعية بالاسكندرية ، ليس كثيفا ولا قليلا " في المعقول " ، ولكن نأمل أن تزداد الأعداد غدًا .





وتابع رئيس اللجنة العامة للإنتخابات بمحافظة الاسكندرية ، أنه منذ قليل كان هناك إقبال كثيف على المقار الانتخابية بجميع اللجان الفرعية ، بعد أن كان الإقبال متوسطا في الصباح الباكر ، ثم عاد مرة أُخرى إلى الكثافة في المساء .





وأكد " شرقاوي " ، أن فرز الأصوات يكون داخل اللجان ، حيث يُحضر كل رئيس لجنة فرعية ، الصندوق الانتخابي وأعداد الناخبين في اللجنة التي يرأسها ، ثم نقوم بمراجعة الأصوات الموجودة في الصندوق مقارنة بأعداد الناخبين حتى تكون النتيجة سليمة مائة في المائة .





وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.





وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.