المسماري: نعول على الأمم المتحدة في تحرير اقتصاد ليبيا من هيمنة الإخوان

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في ليبيا يعد خطوة إيجابية، لافتا إلى أنه يهدف لوضع حد للميليشيات ووضع حد لانتهاكاتها.





وأضاف المسماري في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن اتفاق جنيف يضمن خروج المرتزقة والجنود الأتراك، كما يمهد لحلول سياسية في ليبيا.





ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للحفاظ على المكتسبات التركية في ليبيا، مشيرا إلى أن التدخلات التركية أطالت أمد الأزمة في البلاد.





وأوضح أن الجيش يراقب دور الأمم المتحدة في مواجهة العراقيل وحل الميليشيات الإجرامية، كما ينتظر مهمتها في تحرير الاقتصاد الليبي من هيمنة تنظيم الإخوان.





وأشار المسماري إلى أن الجيش الوطني الليبي قام بدوره والعقدة الرئيسية الآن هم الأتراك ومرتزقتهم، مطالبا الأتراك بالخروج من المشهد الليبي بشكل كامل.





وأعلنت الأمم المتحدة أمس أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية الممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق توصلا إلى اتفاق جرى توقيعه اليوم بعد عدة جولات تفاوضية في جنيف.





وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن وفدي اللجنة العسكرية المشتركة سيوقعان اتفاقًا يتضمن استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم.





وأشادت ويليامز بالتزام أطراف اللجنة العسكرية في التوصل لاتفاق لتأمين مستقبل أفضل لليبيا، مؤكدة أن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها.





وأضافت ويليامز "الطريق للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا كان طويلا وصعبا، وأتمنى أن يكون اتفاق وقف النار فرصة لعودة النازحين من الخارج".