AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ممنوعة فى الانتخابات.. محظورات يمنع حملها خلال التصويت فى المرحلة الأولى

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
جودت عيد - محمد زهير
يواصل المصريون اليوم الأحد الماراثون الانتخابى بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومي السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، محظورات على الناخب يتوجب عدم الحضور بها فى جمعية الاقتراع والتصويت بالانتخابات، والتى يبدأ التصويت فيها بتمام الساعة التاسعه صباحا، ونرصد ما نص عليه القانون :

- يحظر حضوره لمكان الاقتراع حاملا سلاحا حتى وإن كان مرخصا.

- كما يمنع حضوره بذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية.

- أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات التى تعرض الأفراد أو المنشأت للخطر .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للانتخابات: حظر تصوير بطاقات الاقتراع.. والتصويت ببطاقة الرقم القومي حتى لو منتهية

القلم الرصاص والإشارة على البطاقة| 6 محظورات تجنبها لصحة صوتك الانتخابي

للناخب.. محظورات يمنع حملها خلال الاقتراع بانتخابات النواب

القلم الرصاص والإشارة على البطاقة| 6 محظورات تجنبها لصحة صوتك الانتخابي

قبل دقائق من انطلاق الانتخابات.. تعرف على طريقة التصويت ومبطلاته

منذ دخول اللجنة حتى الخروج.. 7 خطوات للتصويت في انتخابات البرلمان

ترشيحاتنا

شباب الصحفيين: الجماعة الإرهابية تبث فيديوهات قديمة هدفها الإساءة للدولة

ممثلة لبنانية تشعل السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة.. شاهد

المدن الجامعية بالأزهر تبدأ تسكين المرحلة الأولى للفرق النهائية

كل بيمينك .. ما حكم تناول الأكل بالشوكة والسكينة؟

حمادة هلال: مفيش خناقة مع محمد رمضان بسبب أغنية الشرع محللي أربعة

اضغط هنا .. استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة