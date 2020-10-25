ممنوعة فى الانتخابات.. محظورات يمنع حملها خلال التصويت فى المرحلة الأولى

يواصل المصريون اليوم الأحد الماراثون الانتخابى بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومي السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، محظورات على الناخب يتوجب عدم الحضور بها فى جمعية الاقتراع والتصويت بالانتخابات، والتى يبدأ التصويت فيها بتمام الساعة التاسعه صباحا، ونرصد ما نص عليه القانون :





- يحظر حضوره لمكان الاقتراع حاملا سلاحا حتى وإن كان مرخصا.





- كما يمنع حضوره بذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية.



