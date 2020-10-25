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حوادث

لا تستعمل القلم الرصاص .. 6 محظورات تجنبها لصحة صوتك الانتخابي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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جودت عيد - محمد زهير
يستأنف، اليوم الاحد، الماراثون الانتخابى فى ثانى أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولكن قبل الإدلاء بصوتك في الانتخابات النيابية، يجب أن تعرف محظورات التصويت، والتى قد تبطل صوتك، في الداخل والخارج. 

وبالنظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، سنجد أنه حدد ٦مبطلات لعملية التصويت، وحذر الناخبين من القيام بها. 

وشملت  استعمال الناخب القلم الرصاص فى التأشير، مؤكدا أن استخدامه يبطل الصوت الانتخابى.

وأكد القانون أنه يعتبر الصوت باطلا، إذا كان معلق على شرط ( كأن يقول الناخب مثلا بأنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله).

واعتبر القانون أن الصوت باطل إذا  اعطى لأكثر أو لاقل من العدد المطلوب انتخابه، بحيث يجب أن يختار كل ناخب عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، كما يعتبر الصوت باطل إذا أثبت الناخب رأية علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب.

وأشار القانون إلى أنه يعتبر الصوت باطل إذا وضع الناخب علي بطاقة الانتخاب أيه إشارة أو علامة أخري تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.

وألمح قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى نقطة هامة، تتضمن أنه إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت من خلاله صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراح بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها. 

واسند التقرير ذلك إلى أنه في حالة إذا  لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر علي نزاهة أو مصداقية إجراءت الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.

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