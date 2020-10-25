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تعليم

لطلاب جامعة حلوان..رابط التسجيل فى دورة التربية العسكرية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
التربية العسكرية
التربية العسكرية
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قســــم التعليــــــم
أعلنت جامعة حلوان عن رابط التسجيل فى دورة التربية العسكرية و لأداء الإختبارات الإلكترونية وتسليم أبحاث الدورة للطلاب،ويأتى هذا  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك تيسيرًا على الطلاب لمنع تجمع الطلاب داخل الجامعة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويمكن الطالب التسجيل 
من خلال هذا اللينك :
http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAMA/login.asp

ويتم انعقاد الدورة على المنصة الالكترونيه الجامعة بدلآ من التواجد داخل الحرم الجامعي نظرا الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا و من خلال حرص الجامعة على صحة طلابها من الجامعة .

يأتي ذلك عقب تسجيل مجموعة من البيانات وهي الرقم القومي والبيانات الشخصية الاسم والكلية والفرقة ورقم الطالب بالدورة المشترك بها والفصيلة ثم رفع وتحميل البحث على الموقع عقب كتابته وفقا للشروط المحددة وأداء الامتحان. 

جدير بالذكر أن الجامعة قد نبهت على طلاب الفرق النهائية سرعة التسجيل للحصول على دورة التربية العسكرية وانه لن يتم حصول الطالب على شهادة التخرج  بدون أداء التربية العسكرية .




ويمكن  الطالب مراجعة قبولة في دورة التربية العسكرية من خلال الدخول على رابط الموقع التالي للتأكيد على قبولة  من خلال http://app2.helwan.edu.eg/military

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