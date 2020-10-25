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حوادث

19826 .. رقم ساخن من الهيئة الوطنية للرد على استفسارات انتخابات النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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جودت عيد - محمد زهير
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد اى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد اى شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم خصصت رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على كافة الاستفسارات.

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