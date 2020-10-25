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حوادث

خوفا على المواطنين.. تدابير وقائية لمواجهة كورونا فى انتخابات البرلمان

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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جودت عيد - محمد زهير
اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء التصويت.

وشددت الهيئة على إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها للدخول إلى اللجان.

كما امدت الهيئة اللجان التى سيجرى فيها الاقتراع بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفين والناخبين فى حمل القلم المستخدم فى التصويت.

وكلفت الهيئة، الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الإقتراع فى الداخل وذلك للقضاء على فرصة لانتشار فيروس كورونا، وألزمت الجميع بالتباعد الاجتماعى فى الطوابير الانتخابية.

ويبدي الناخب رأيه في الدائرة المخصصة للنظام الفردي، باختيار عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المقررة لكل دائرة. ويتنافس 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التى تضم 14 محافظة>

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