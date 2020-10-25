خوفا على المواطنين.. تدابير وقائية لمواجهة كورونا فى انتخابات البرلمان

اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء التصويت.





وشددت الهيئة على إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها للدخول إلى اللجان.





كما امدت الهيئة اللجان التى سيجرى فيها الاقتراع بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفين والناخبين فى حمل القلم المستخدم فى التصويت.





وكلفت الهيئة، الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الإقتراع فى الداخل وذلك للقضاء على فرصة لانتشار فيروس كورونا، وألزمت الجميع بالتباعد الاجتماعى فى الطوابير الانتخابية.



