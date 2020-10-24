AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تجارة بورسعيد تنظم ورشة عمل حول أثر السياسات الاصلاحية لوزارة المالية على المقررات الدراسية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:50 م
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
Advertisements
محمد الغزاوى
اقيمت تحت رعاية الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد وحضور  عماد عبد الله عواد وكيل اول وزارة المالية رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ورشة عمل تحت عنوان اثر السياسات الاصلاحية لوزارة المالية على المقررات الدراسية بكليات التجارة 


واكد وكيل وزارة المالية خلال كلمته أن الورشة تهدف لوضع تصور للمحتوى المقترح للمناهج الدراسية والتي تشتمل على اخر المستجدات وفقا للتحول الرقمي واثر ذلك على المحاسبة الحكومية وتطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ( GPS ) واخر المستجدات على الرقابة المالية وفقا للدليل الموحد لإجراءات الرقابة للجهات الادارية 

واستعرض رئيس جامعة بورسعيد تطور كلية التجارة واثنى على الجهود المبذولة من جانب وزارة المالية ورغبة الجامعة بضرورة توافق المناهج الدراسية التي يتم تدريسها بكلية التجارة جامعة بورسعيد مع احدث المستجدات التي استحدثتها وزارة المالية في مجال المحاسبة الحكومية والمالية العامة والمكينة والرقمية
تجارة بورسعيد تنظم ورشة عمل حول أثر السياسات الاصلاحية لوزارة المالية على المقررات الدراسية
تجارة بورسعيد تنظم ورشة عمل حول أثر السياسات الاصلاحية لوزارة المالية على المقررات الدراسية
تجارة بورسعيد تنظم ورشة عمل حول أثر السياسات الاصلاحية لوزارة المالية على المقررات الدراسية
تجارة بورسعيد تنظم ورشة عمل حول أثر السياسات الاصلاحية لوزارة المالية على المقررات الدراسية
تجارة بورسعيد تنظم ورشة عمل حول أثر السياسات الاصلاحية لوزارة المالية على المقررات الدراسية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: لا صحة لحذف عدد من مستحقي معاش تكافل وكرامة.. لا عجز في أدوية الأورام.. دقة فى حساب استهلاك الكهرباء بـ عدادات الكارت.. حقيقة بيع وحدات الإسكان الاجتماعي للأجانب وضريبة الدمغة على المحمول

المالية: تعزيز حوكمة إجراءات الصرف والتحصيل الإلكتروني لرفع كفاءة الأداء المالى

تأهيل ممثلي «المالية» بالجهات الإدارية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية

تنسيق الجامعات 2020 | تعرف على المعهد العالي للعلوم الإدارية .. الأقسام والدرجات العلمية التي يمنحها

محافظ بورسعيد يشهد الدورة التدريبية الدولية للمينى فوتبول للمدربين والإدرايين والحكام

المالية تبدأ تحويل 28 ألف بطاقة رواتب حكومية لـ ميزة خلال الشهر الجاري

ترشيحاتنا

محكمة الجنايات الدولية.. عميد أصول الدين يعلق على تصريحات ماكرون ضد الرسول.. فيديو

السودان: اتفاق السلام مع إسرائيل جاء لمصالح شعبنا دون الإضرار بأي دولة

الشوط الأول .. ليفربول يتعادل مع شيفيلد بهدف لمثله

قصير فوق الركبة.. زوجة الشرنوبي تثير الجدل بأنوثتها في مهرجان الجونة

بجمبسوت مكشوف.. منة شلبي بإطلالة غير متوقعة فى مهرجان الجونة

مفاجأة.. تناول هذا النوع من الدواء يقلل خطر الوفاة بكورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعها فورا.. 3 طرق لحماية نفسك من كورونا أثناء السفر

ببدلة لامعة.. آيتن عامر تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة

قصير فوق الركبة.. زوجة الشرنوبي تثير الجدل بأنوثتها في مهرجان الجونة