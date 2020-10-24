تجارة بورسعيد تنظم ورشة عمل حول أثر السياسات الاصلاحية لوزارة المالية على المقررات الدراسية

اقيمت تحت رعاية الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد وحضور عماد عبد الله عواد وكيل اول وزارة المالية رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ورشة عمل تحت عنوان اثر السياسات الاصلاحية لوزارة المالية على المقررات الدراسية بكليات التجارة









واكد وكيل وزارة المالية خلال كلمته أن الورشة تهدف لوضع تصور للمحتوى المقترح للمناهج الدراسية والتي تشتمل على اخر المستجدات وفقا للتحول الرقمي واثر ذلك على المحاسبة الحكومية وتطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ( GPS ) واخر المستجدات على الرقابة المالية وفقا للدليل الموحد لإجراءات الرقابة للجهات الادارية



