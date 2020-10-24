التنمية المحلية: الطابع الإنساني غالب في القائمين على عملية الانتخاب| فيديو

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء الوزير محمود شعراوي، قام بتفقد عدد من اللجان المتواجدة بالجيزة للوقوف على سير العملية الانتخابية ، وتوفير الخدمات اللازمة لتأمين الناخبين داخل المحافظة .





وأضاف " خالد قاسم " في لقائه على قناة " نايل نيوز " ، أن اللواء شعراوي قام أيضًا بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، والتباعد الاجتماعي حفاظًا على القائمين على العملية الانتخابية من جهة ، وعلى الناخبين من جانب آخر .





وأشار المتحدث باسم التنمية المحلية ، إلى تواجد عدد من الشباب والفتيات أمام اللجان للقيام بعملية التوعية حول المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وإرشاد الناخبين إلى داخل اللجان.





وأوضح " قاسم " ، أن رجلًا يُعد من أكبر الناخبين في محافظة " قنا " حيث يبلغ قرابة 90 سنة ، أُصيب بالإغماء وقام اللواء شعراوي بنقله إلى مستشفى قنا العام ، أيضًا أحد القائمين على عملية الانتخاب تعرض " لهبوط في ضغط الدم " ، ولكن رغم ذلك تلقى العلاج في اللجنة حتى لا يترك مكانه .





وأكد ، أن الطابع الإنساني كان يغلُب على القائمين على عملية الانتخاب خاصةً في محافظتي الجيزة والفيوم ، حيث طلب رئيس الحي بمنطقة الهرم سيارات لنقل كبار السن الغير القادرين للمجيئ والقيام بالعملية الانتخابية .





وأضاف ، أن المشهد العام على مدار اليوم تحديدًا في آخر ساعتين ، كان للمرأة المصرية في صعيد مصر ، والشابة المصرية في محافظتي الجيزة والاسكندرية ، كان لهم دور واضح في الحضور والتواجد والإدلاء الانتخابي .





وتابع ، أنه يجب علينا ممارسة حقنا الانتخابي ، وإظهار لنفسنا وللعالم في الخارج حرصنا على المستقبل ، " لابد من ان احنا كلنا نمارس هذا الحق ، ونسعد باختياراتنا ان شاء الله " .