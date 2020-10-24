AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: الطابع الإنساني غالب في القائمين على عملية الانتخاب| فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:07 م
خالد قاسم مساعد
خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
Advertisements
قسم الـتـوك شـو
قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء الوزير محمود شعراوي، قام بتفقد عدد من اللجان المتواجدة بالجيزة للوقوف على سير العملية الانتخابية ، وتوفير الخدمات اللازمة لتأمين الناخبين داخل المحافظة .

وأضاف " خالد قاسم " في لقائه على قناة " نايل نيوز " ، أن اللواء شعراوي  قام أيضًا بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، والتباعد الاجتماعي حفاظًا على القائمين على العملية الانتخابية من جهة ، وعلى الناخبين من جانب آخر .

وأشار المتحدث باسم التنمية المحلية ، إلى تواجد عدد من الشباب والفتيات أمام اللجان للقيام بعملية التوعية حول المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وإرشاد الناخبين إلى داخل اللجان.

وأوضح " قاسم " ، أن رجلًا يُعد من أكبر الناخبين في محافظة " قنا "  حيث يبلغ قرابة 90 سنة ، أُصيب بالإغماء وقام اللواء شعراوي  بنقله إلى مستشفى قنا العام ، أيضًا أحد القائمين على عملية الانتخاب تعرض " لهبوط في ضغط الدم " ، ولكن رغم ذلك تلقى العلاج في اللجنة حتى لا يترك مكانه .

وأكد ، أن الطابع الإنساني كان يغلُب على القائمين على عملية الانتخاب خاصةً في محافظتي الجيزة والفيوم ، حيث طلب رئيس الحي بمنطقة الهرم سيارات لنقل كبار السن الغير القادرين للمجيئ والقيام بالعملية الانتخابية .

وأضاف ، أن المشهد العام على مدار اليوم تحديدًا في آخر ساعتين ، كان للمرأة المصرية في صعيد مصر ، والشابة المصرية في محافظتي الجيزة والاسكندرية ، كان لهم دور واضح في الحضور والتواجد والإدلاء الانتخابي .

وتابع ، أنه يجب علينا ممارسة حقنا الانتخابي ، وإظهار لنفسنا وللعالم في الخارج حرصنا على المستقبل ، " لابد من ان احنا كلنا نمارس هذا الحق ، ونسعد باختياراتنا ان شاء الله " .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ متابعة إعادة انتخابات الشيوخ| المحليات ترفع درجة الاستعداد إلى القصوى

وزير التنمية المحلية يتابع انتخابات مجلس الشيوخ: لا توجد عقبات

وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظات لانتخابات مجلس النواب 2020

شعراوي: ١٤ محافظة أنهت استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لانتخابات النواب غدا

شعراوي: 14 محافظة أنهت استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ..عمليات الوزارة تبدأ متابعة سير العملية الانتخابية .. والمحليات على مسافة واحدة من جميع المرشحين

شعراوي: انتظام لجان انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى دون معوقات

ترشيحاتنا

الكاميروني أليوم حكما لمباراة نهائي الكونفدرالية بين بيراميدز وبركان

ظهور رومانسي لـ عمرو يوسف وكنده علوش في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

أكثر المطلوبين لدى أمريكا.. مقتل أبو محسن المصري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

مطواة وقصة حب ومنطقة مهجورة.. تفاصيل اغتصاب موظفة على يد 4 ذئاب بشرية بالخانكة

بدعيلك من قلبي.. ماذا قالت نادية الجندي عن مرض بسمة وهبة..شاهد

الفائز فقط يصعد على منصة.. إجراءات جديدة لتكريم بطل الكونفيدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعها فورا.. 3 طرق لحماية نفسك من كورونا أثناء السفر

ببدلة لامعة.. آيتن عامر تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة

قصير فوق الركبة.. زوجة الشرنوبي تثير الجدل بأنوثتها في مهرجان الجونة