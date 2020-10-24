محافظ الإسكندرية: 3 غرف عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم تشكيل 3 غرف عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم وغدًا بالإقليم.





وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والذي يعرض عبر فضائية " TeN" : " لدينا 3غرف عمليات إحداها في مقر المحافظة والأخرى في مديرية الأمن والثالثة في المنطقة الشمالية"، لافتًا إلى أن هناك تواصلا بين الغرف الثلاث وتعاونا تاما.





وتابع محافظ الإسكندرية: " إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف يستلزم جهودا غير عادية، من الصحة بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا التي تجتاح العالم، ولذلك هناك تنسيق تام مع وزارة الصحة، وتم تعقيم اللجان بشكل جيد، والتشديد على ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد بين المواطنين".