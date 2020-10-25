AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر: نسبة التصويت تختلف من مدينة إلى أخرى .. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن محافظة البحر الأحمر يوجد بها 7 مدن، مؤكدا أن نسبة التصويت تختلف من مدينة إلى أخرى، كما أن هناك ناخبين يصلون الانتخاب في الفترة المسائية بعد الانتهاء من أعمالهم .

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن مدينة الغردقة كان بها تكدس وإقبال كثيف على التصويت في الفترة المسائية وسفاجا أيضا والقضاة كانوا متواجدين في اللجان الخاصة بهم منذ بداية العملية الانتخابية .

وتفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، صباح ، السبت، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2020 بمدينة الغردقة، لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص تطهير وتعقيم اللجان وتركيب بوابات التطهير.

 وخلال الجولة التفقدية دعا محافظ البحر الأحمر، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أنها واجب وطني، مؤكدًا ضرورة تجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ يتفقدان بعض مقار اللجان الانتخابية

وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظات لانتخابات مجلس النواب 2020

برلماني: الغردقة تستعيد عافيتها السياحية بتوافد الأجانب

لبعد المسافة وقلة عدد الناخبين.. قرى خالية من اللجان الانتخابية بصحراء البحر الأحمر

محافظ مطروح يتفقد سير العملية الانتخابية بـ العلمين

عرس ديمقراطي.. محافظ البحر الأحمر: لم نتلق أى بلاغات أو شكاوى خلال التصويت

ترشيحاتنا

مدير مستشفى نجع حمادي: دخولي موسوعة جينيس بالعمل والاجتهاد

بعد بكاء أحمد موسى| فتاة التوك توك تروي تصرف محافظة الإسماعيلية نحوها.. فيديو

مش قادر أودعه.. أيمن بهجت قمر يطالب إدارة الأهلي بإيجاد حل لعدم رحيل احمد فتحى

الباز: أشفق على أبو تريكة بعد تطبيع قطر مع إسرائيل

بمشاركة نجوم الأهلي والزمالك.. سعد سمير يدعم مؤمن زكريا بأغنية ترجعلنا بالسلامة.. فيديو

أكثر المطلوبين لدى أمريكا.. مقتل أبو محسن المصري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة