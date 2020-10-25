محافظ البحر الأحمر: نسبة التصويت تختلف من مدينة إلى أخرى .. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن محافظة البحر الأحمر يوجد بها 7 مدن، مؤكدا أن نسبة التصويت تختلف من مدينة إلى أخرى، كما أن هناك ناخبين يصلون الانتخاب في الفترة المسائية بعد الانتهاء من أعمالهم .





وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن مدينة الغردقة كان بها تكدس وإقبال كثيف على التصويت في الفترة المسائية وسفاجا أيضا والقضاة كانوا متواجدين في اللجان الخاصة بهم منذ بداية العملية الانتخابية .





وتفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، صباح ، السبت، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2020 بمدينة الغردقة، لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص تطهير وتعقيم اللجان وتركيب بوابات التطهير.





وخلال الجولة التفقدية دعا محافظ البحر الأحمر، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أنها واجب وطني، مؤكدًا ضرورة تجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات .



