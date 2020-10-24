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الوطنية للانتخابات: لم تصلنا أي شكوى تخل بسير عملية الاقتراع.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:47 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات
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محمود محسن
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن قضاة مصر دائما فى خدمة المجتمع المصري، فهم من يشرفون على الانتخابات باللجان ويقومون بمجهود كبير وزائد عن المجهود العادي وأوجه لهم الشكر.

وأضاف لاشين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن اليوم هو الاول لانتخابات مجلس النواب 2020 وطبقا للقوانين الإنتخابية والقرارات الصادرة انتظام العمل باللجان الفرعية منذ الساعة التاسعة  صباحا والتزم الناخبون بالاجراءات الاحترازية وارتدوا الكمامات على الرغم من وجود توزيع للكمامات على من لم يكن معه .

ونوه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن ما يثار حول مد ساعات إضافية خلال اليوم الثاني سابق لأوانه، مشيرا إلى أنه يتم عمل وإستطلاع لجان العمليات الإنتخابية وغرف العمليات ولو هناك جديد سيتم الإبلاغ به على الفور.

وأشار لاشين إلى أنه لم تصل إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات أى شكوي تخل بسير العملة الانتخابية اطلاقا مؤكدا أن هناك  لجان رقابة  موزعة على 14 محافظة وتلك اللجان حتى هذه اللحظة لم تخطر الهيئة بأي شكوى .

وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.


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