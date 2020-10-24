موكب عربات الزهور يجوب السويس في عيدها القومي

شهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد موكب عربات الزهور من أمام المدينة الرياضية وستاد السويس الرياضي مرورا بالكورنيش الجديد وشارع الجلاء وامام ديوان عام محافظة السويس بمشاركة سيارات مزينة بالورود والزهور وتحمل تهاني لشعب السويس ومشاركة عدد من المصالح الحكومية والهيئات والشركات وجهاز التجميل والنظافة والمرور والاسعاف والاحياء والحماية المدنية تحمل أعلام مصر وعلم السويس.





صاحب موكب السيارات أغنية يابيوت السويس يا بيوت مدينتي وعددا من أغنيات السمسمية التي رددها شعب السويس فترات والحصار والحروب وحتي الان .





وتقدم موكب الزهور شباب جمعية الكشافة البحرية والجوية رافعين علم مصر وعلم السويس مرددين هتافات الله أكبر وتحيا مصر.



