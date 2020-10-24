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منوعات

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:16 م
وزير التموين د/ علي
وزير التموين د/ علي مصيلحي مع محررة صدى البلد عزة عاطف - انت
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عزة عاطف
خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، أجاب وزير التموين الدكتور «علي المصيلحى» على تساؤلات المواطنين حول عدد من القضايا الهامة، وذلك أثناء تواجده في لجنته الانتخابية بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين.
واستوقف عدد من المواطنين، وزير التموين؛ لطرح عدد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام، عليه، من بينها سبب الاكتفاء بإضافة 3 فئات فقط مستحقة للدعم من المواليد الجُدد، وتأخر صرف المقررات التموينية لهم، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بنظام نقاط الخبز، وأجاب الدكتور على مصيلحي بكل هدوء على استفسارات المواطنين مطالبًا إياهم بمراعاة ظروف الدولة الاقتصادية والتي زادها سوءًا فيروس كورونا.

ووعد مصيلحي المواطنين بصدور قرارات جديدة تخص المواليد بمجرد الانتهاء من أزمة الفيروس "اللعين" كما وصفه، والذي أثر على اقتصاد وسياحة البلاد.

 

لحظة وصول وزير التموين الى مدرسة الاورمان الإعدادية للإدلاء بصوته #انتخابات_مجلس_النواب

Posted by ‎صدى البلد‎ on Saturday, October 24, 2020
وقد شهد محيط مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين بمنطقة العجوزة إقبالًا كثيفًا من الشباب تمهيداً للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب وظهر التزامهم بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى واتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بالإضافة لبوابات التعقيم.

كما شهدت المدرسة تكثيفًا أمنيًا أمام لجان التصويت تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت مجلس النواب والتى انطلقت اليوم السبت وستستمر حتى غدٍ الأحد.

وانطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

وتستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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