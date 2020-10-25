مجازاة 3 مسئولين سابقين بـ تجميل القاهرة لإهمال استلام نباتات لحديقة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حكمها في أتهام ٧ مسئولين سابقين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، بالإهمال في استلام نباتات من شركة تشجير أتلفتها .





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





وتضمن الحكم مجازاة ح.س مدير إحدي المناطق سابقًا بإدارة الحدائق والتشجير الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، بغرامة تعادل ١٥ يومًا من الأجر الوظيفي ، وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب مدير منطقة بذات الإدارة ، ومدير إدارة .





وبرأت المحكمة كل من مهندس زراعي سابق بإدارة حدائق مدينة نصر ، ومدير إدارة حدائق مدينة نصر شرق (أ) سابقًا ، ن.ف رئيس الإدارة المركزية للتجميل ، ح.ا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة .





ونسبت لهم النيابة الإدارية ، إعتبارًا من عام 2015 حتى عام 2017 بمقر عملهم السابق وبوصفهم السابق خالفوا التعليمات ، ولم تحافظ الأولي على ممتلكات وأموال الجهة التي تعمل بها ، ولم تراع صيانتها ، وأهملت في الحفاظ على التنسيق العام للحديقة 67 المنطقة الأولى شرق مدينة نصر ، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التلفيات التي أحدثتها شركة بالحديقة 67 بالمنطقة الأولى شرق مدينة نصر ابان فترة عملها بها ولم تقم بإعداد مقايسة دقيقة بحجم التلفيات .





ولم تحافظ الثانية ، على ممتلكات وأموال الجهة التي تعمل بها ولم تراع صيانتها ، كما لم تنفذ ما صدر لها من أوامر بدقة وأمانة ، لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل السماح للشركة المطورة للحديقة بمباشرة عملها ، وسماحها بدخول الشركة قبل الحصول على موافقة جهة عملها ، و لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال التلفيات التي أحدثتها الشركة ، مع عدم تتبع الإجراءات المعمول بها حال إستلامها النباتات البديلة التي تم إتلافها من جانب المقاول ، مما ادى إلى تلف عدد كبير منها ، ورفضها دون مبرر إستلامالأصناف على وجه رسمي والمماطلة في إستلامها ، كما لم تورد نبات الدورانتا ليمون الي الحديقة المورد من جانب الشركة .





وأهمل الثالث الإشراف والمتابعة علي المحالة الثانية ، مما أدي الي تراخيها في إضافة النباتات ، وساهم باقي المحالين في ارتكاب المخالفات المذكورة .





وبشأن البراءة في ٤ محالين لم يثبت المخالفات المنسوبة لهم في حقهم ، مما يبرءهم لأن الأصل في الإنسان البراءة .





بداية الواقعة ، بتعاقد حي شرق مدينة نصر مع شركة للتجارة والتشييد عام ٢٠١٤ ، وأثناء التنفيذ حدثت بعض التلفيات في السور النباتي للحديقة 67 ، وعلى آثر ذلك قامت المهندسة المشرفة على الحديقة بحصر التلفيات الناتجة عن أعمال الشركة وتم إعداد مقايسة بتلك التلفيات من قبل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة وارسالها إلى الحي، وتم توريد النباتات المطلوبة ، إلا أن المهندسة مديرة إدارة حدائق مدينة نصر شرق (أ) اعترضت على النباتات الموردة نوعًا وحجمًا وسنًا، ومن ثم قام رئيس الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة بتشكيل لجنة لإستلام الأصناف المورد من قبل الشركة، وقامت اللجنة المشار إليها بإستلام الأصناف ، ووقعت بعض المخالفات .



