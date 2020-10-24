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استجابة لـ أحمد موسى .. محافظ الدقهلية يستقبل مديرة مدرسة دكرنس

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:11 م
محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل مديرة مدرسة دكرنس
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استقبل اليوم مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس بمكتبه،  بعد أن انتشرت فيديوهات كثيرة عن هذه الواقعة.

وأضاف  الإعلامي أحمد موسى في  برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن محافظ الدقهلية استجاب لـ برنامج على مسئوليتى واستقبل المديرة.


وطالب الإعلامي أحمد موسى فى حلقة سابقة من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بـ تطييب خاطر مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية، واستجاب المحافظة  لـ أحمد موسى وأكد أنه ينتظرها غدًا فى مقر المحافظة أنه سيقوم بإرسال سيارة خاصة لـ المديرة، وسيجلس معها. 

 ولفت إلى أنه يعمل من أجل المواطن المصري، وأنه لن يتنمر على مديرة المدرسة كما انتشر فى الفترة الأخيرة.

وعلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على الفيديو الذي انتشر بخصوص تعامله مع معلمة بمدرسة عمر مكرم ، وقال إنه لم يتنمر على مديرة المدرسة كما أشاع أصحاب النفوس الضعيفة".

وأضاف محافظ الدقهلية ، أنه سيروى القصة بالكامل مؤكدا: "إنه توجه إلى المدرسة بصورة مفاجئة وفوجئ أن المدرسة خالية من الخدمات".

ولفت إلى أنه أثناء مروره على المدرسة وجد أن المديرة قامت بتحويل أحد الفصول لـ مكتب لها، موضحًا أن الفصل مخصص لـ طلبة الـ كى جى ولكن قامت بتحويله لها".  

وأوضح أن، مديرة المدرسة تحدثت بشكل لا يليق بمنصبها، مؤكدا أنه لا يحق لـ أي شخص بغلق فصل أو تحويله لـ شيء خاص به".

وأشار إلى أن الدولة تسعى لفتح فصل جديد وليس لغلق فصل، وما قامت به فشل فى الإدارة وليس فى العمل، وكشف أنه قام بعزل المديرة لأنها لم تقم بواجبها.

وأوضح أن بعض القنوات الإرهابية قامت بالحصول على الفيديو ولم تنشر الحقيقة.

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