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نائب رئيس مستقبل وطن: المنافسة بالانتخابات الحالية قوية.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:10 م
المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن
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محمود محسن
أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ أن الاقبال اليوم ظهر بشكل جيد سواء في مقاعد الفردى أو القوائم مؤكدا أن المنافسة على مقاعد الفردي كانت كبيرة.

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون  أن المنافسة خلال الإنتخابات الحالية قوية مشيرا إلى أنه كان هناك وجود أكثر من 4000 مرشح وأسماء قوية.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن المنافسات القوية ظهرت فى محافظات الصعيد وظهرت في محافظة قنا مؤكدا أن النسبة وصلت الى 30% فى اول يوم وهى نتيجة جيدة.

وأشار الخول إلى أن الرد الطبيعى على دعوات الرشاوي من البعض ضد الحزب كانت من مرشحين كانوا تابعين للحزب ولكنهم لم يدخلوا الانتخابات تابعين للحزب .

وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن أنه إذا تم حدوث مخالفات فلم تتجاوز 2% وسيتم التحقيق مع أي مرشح إذا تم إثبات ذلك.

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