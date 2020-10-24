هدية مصر للعالم.. أحمد موسى: المتحف المصري الكبير مشروع القرن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء أدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب صباح اليوم، ثم أجرى جولة تفقدية في المتحف المصري الكبير ومعه وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مشروع المتحف المصري الكبير مشروع القرن بالنسبة للدولة المصرية".





وتابع موسى:" مشروع المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم وسيتم افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل"، مضيفا:" منطقة المتحف المصري الكبير اختلفت بشكل كبير ".





وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، موقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف.









وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بأرجاء مشروع المتحف، بالتأكيد على أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مواقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، مع التشديد على الالتزام بإجراءات التعقيم، لحماية العاملين من فيروس كورونا، وهو ما أكد عليه وزير السياحة والآثار، الذي أشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتتالية والمتماشية مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والتي من بينها إحضار فريق طبي متكامل لإجراء اختبار فيروس كورونا لجميع العاملين بالمشروع، إلى جانب التشديد على عدم السماح لأي شخص بدخول الموقع قبل قياس الحرارة، ويتم ذلك بصفة يومية.