AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هدية مصر للعالم.. أحمد موسى: المتحف المصري الكبير مشروع القرن.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:08 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء أدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب صباح اليوم،  ثم أجرى جولة تفقدية في المتحف المصري الكبير ومعه  وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في  برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   مشروع المتحف المصري الكبير مشروع القرن بالنسبة للدولة المصرية".

وتابع موسى:" مشروع  المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم وسيتم افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل"، مضيفا:"   منطقة المتحف المصري الكبير اختلفت بشكل كبير ".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، موقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف.


وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بأرجاء مشروع المتحف، بالتأكيد على أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مواقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، مع التشديد على الالتزام بإجراءات التعقيم، لحماية العاملين من فيروس كورونا، وهو ما أكد عليه وزير السياحة والآثار، الذي أشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتتالية والمتماشية مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والتي من بينها إحضار فريق طبي متكامل لإجراء اختبار فيروس كورونا لجميع العاملين بالمشروع، إلى جانب التشديد على عدم السماح لأي شخص بدخول الموقع قبل قياس الحرارة، ويتم ذلك بصفة يومية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا سقالات إنشائية بنهاية أكتوبر.. وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف المصري الكبير

استعدادا لاستقبال المومياوات الملكية.. رئيس الوزراء يتفقد متحف الحضارة بالفسطاط

مدبولي لـ العاملين بالمتحف المصري الكبير: بسواعدكم نبني صرحا عالميا

مدبولي يشهد عملية نقل القطع الأثرية بالمتحف الكبير على أرض الواقع

بنسبة تتجاوز 90%.. الحكومة تعلن الانتهاء من تمهيد الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتفقد المحاور والطرق بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

ننتظر حل أزمة أحمد فتحى.. سيد عبد الحفيظ: الأهلى لم يحقق ما يريد وهدفنا بطولة أفريقيا

غير تقليدية.. ميس حمدان تفاجئ جمهورها ببدلة حمراء في مهرجان الجونة

مش قادر أودعه.. أيمن بهجت قمر يطالب إدارة الأهلي بإيجاد حل لعدم رحيل احمد فتحى

مطواة وقصة حب ومنطقة مهجورة.. تفاصيل اغتصاب موظفة على يد 4 ذئاب بشرية بالخانكة

فرنسا ترد على تصريحات أردوغان.. وتستدعي سفيرها فى تركيا

بـ الأزرق اللافت.. إلهام شاهين بإطلالة تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعها فورا.. 3 طرق لحماية نفسك من كورونا أثناء السفر

ببدلة لامعة.. آيتن عامر تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة

قصير فوق الركبة.. زوجة الشرنوبي تثير الجدل بأنوثتها في مهرجان الجونة