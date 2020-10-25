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مرأة

أرخص مادة تجميلية .. موجودة في كل بيت

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
ارخص مادة تجميلية
ارخص مادة تجميلية .. موجودة في كل بيت
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اسماء محمد
تعد الطماطم من أرخص المواد الطبيعية المتوافرة فى كل منزل نظرا لامتلاكها العديد من المزايا ابرزها مذاقها الفريد وانخفاض سعرها.

ولكن ما لا تعلمه الكثير من السيدات أن الطماطم ليست مجرد طعام لذيذ يمكن استخدامه فى طهي اصناف عديدة من الطعام او تناوله مع الساندوتشات السريعة لكنها ايضا منتج تجميلي قادر على علاج عيوب البشرة.

ووفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى" فإن الطماطم لها فوائد عديدة للبشرة نظرا لاحتوائها على تشكيلة فريدة من العناصر الغذائية أبرزها مادة الليكوبين.

ومن أهم فوائد الطماطم للبشرة أنها تحتوي على خاصية قابضة مما يساعد في إغلاق المسام الواسعة التي تشوه جمال الوجه. 

كما انها تعمل كسكراب أو مقشر للبشرة  يخلصها من الشوائب والمواد الملوثة للجلد والخلايا الميتة .
وتمتلك الطماطم قدرة على تفتيح لون البشرة وازالة الاسمرار الناتج عن التعرض للشمس، هذا بالاضافة الى احتواء الطماطم على عدد كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية التى تساعد فى تغذية البشرة مما يمنحها المزيد من الإشراق والنضارة.

طريقة استخدام الطماطم للعناية بالبشرة 
يمكن استخدام الطماطم طرق متعددة للعناية بالبشرة كاستخدام أحد الماسكات مثل ماسك الطماطم والزبادي ، وهناك طريقة اخرى سهلة جدا وهي فرك الجزء الداخلي للطماطم على الجلد ثم يدلك في صورة حركة دائرية ثم انتظري من 10 لـ 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الجاري ، لا يستخدم اكثر من ثلاث مرات في الاسبوع.

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