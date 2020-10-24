برلماني: المشاركة الواسعة في انتخابات النواب تؤكد تضافر الجميع من أجل الوطن

دعا النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين للمشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب، قائلا إنها ستكشف القاعدة الإخوانية والارهابية الهشة في البلاد، وتؤكد للجميع في الداخل والخارج، تضافر ملايين المصريين من أجل الوطن وتقدمه.

وطالب محسن في بيان له اليوم، ألا يلتفت الناخبون إلى أي دعوات هدامة ومغرضة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، فالهدف الوحيد وراءها عرقلة مكتسبات الشعب المصري وحقه في تقرير مصيره واختيار النواب الناطقين باسمه وأحلامه داخل الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن انتخابات مجلس النواب 2020 تأتي في ظل حالة كبيرة من الاستقرار، التي تشهدها الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو المستقبل بعدما تخلصت من عبء الأزمة الاقتصادية التي كانت موجودة طوال السنوات الماضية.

وأكد محسن، أن وجود غرفتي التشريع والمتمثلة في مجلسي النواب والشيوخ سيساعدان في تقوية وتعزيز الديمقراطية داخل الدولة واستكمال خطوات التنمية ، طالبا من جموع المصريين أن يشاركو ولا يتأخروا لأن صوتك أمانة.