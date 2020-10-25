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حوادث

مصرع طالب غرقا في البحر الصغير بـ الدقهلية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
مصرع طالب غرقا في
مصرع طالب غرقا في البحر الصغير بـ الدقهلية
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همت الحسينى
لقى طالب بالصف الثالث الاعدادى غرقا فى مياه البحر الصغير أمام مقابر الجمالية بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بغرق طفل بمياه البحر الصغير أمام مقابر الجمالية.

بانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ تبين أن الغريق يدعى أشرف عادل منسى ١٦ عاما ومقيم حى الزمالك بمدينة الجمالية بالدقهلية وتم انتشال الجثمان.

وبالفحص تبين أنه كان يستحم فى المياه، إلا أن التيار جرفه فتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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