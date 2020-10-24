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منوعات

يفتك بأجهزة الجسم.. فيروس كورونا يضرب الجهاز العصبي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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نهى حمدي
وسط أدلة مُتزايدة على تأثير فيروس كورونا على الجسد، وجد العلماء ضرورة إعطاء الأولوية للصحة العقلية للذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19، بعد انتشار الفيروس المستجد في موجة ثانية وصفها بعض العلماء بأنها أشد فتكًا من الأولى.

وقال الدكتور "أدريان جيمس" رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين ، إنه قلق من مخاوف الصحة العقلية، لأن هناك أدلة متزايدة على أن الفيروس هاجم بشكل مباشر الجهاز العصبي المركزي الذي يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية وكذلك آثار الإصابة بمرض شديد والحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى ووضع جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف"جيمس": "نحن بحاجة ماسة إلى الاستيقاظ على العواقب الصحية النفسية الخطيرة جدًا للأشخاص الذين يصابون بـ Covid وعائلات أولئك الذين تم إعاقتهم أو قتلوا بسبب هذا المرض".

وأكد أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة للسيطرة على الفيروس لتقليل الأمراض العقلية المرتبطة بـ فيروس كورونا قدر الإمكان، بحسب ما  نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية. 

وأضاف" جيمس" "إذا كانت الحكومات ستمول جميع العواقب الصحية لـ Covid ، فعليهم تمويل عواقب الصحة العقلية لـ Covid بالإضافة إلى الصحة البدنية."

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