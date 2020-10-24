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رياضة

طارق حامد يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة .. شاهد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:20 م
طارق حامد
طارق حامد
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محمد بدران
احتفل طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ 32 ، اليوم السبت، حيث هو من مواليد 24 أكتوبر 1988.

ونشر طارق حامد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلًا "‏‏‏فخور لكونى واحد من هذا الجيل فى نادى الزمالك".

ويعد "طارق حامد" واحدًا من أفضل اللاعبين المتواجدين في صفوف المارد الأبيض وعنصر مهم في تاريخ الكرة المصرية يمتلك مهارات فنية فائقة لا يختلف عليها أحد لديه قدرات عالية لفعل الكثير داخل جدران القلعة البيضاء،و أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، حيث انتقل لنادى الزمالك منذ عام ٢٠١٤ قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الفارس الأبيض.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق على الاحتفاء وتهنئة طارق حامد نجم الوسط بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. 

وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته، احتفاءً به ، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عاماً مليئاً بالبطولات والإنجازات.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها بعد غد الإثنين بختام منافسات الدوري العام.


فخور لكونى واحد من هذا الجيل فى نادى الزمالك 🇦🇹 💪 pic.twitter.com/TDwxb8RJsh

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