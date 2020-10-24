عالم بريطاني يحذر من الاختلاط في الكريسماس

أعرب البروفيسور نيل فيرجسون، عن مخاوفه من تعرض مواطني بريطانيا للموت جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حال السماح لهم بالاختلاط وقضاء ليلة عيد الميلاد "الكريسماس".





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، عن تسجيل 23012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 174 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وطالب فيرجسون في تصريحات إذاعية، بإغلاق المدارس أمام الطلاب الأكبر سنًا إذا فشلت القيود المفروضة على اختلاط الأسر في وقف انتشار العدوى، لافتا إلى أن هذا سيكون قرارًا سياسيًا" بشأن ما إذا كانت هذه القيود سيتم تخفيفها خلال موسم الأعياد.





وأضاف أن الأمر ينطوي على بعض مخاطر الحركة والتنقلات، وستكون هناك عواقب لذلك، فسيموت بعض الناس بسبب الإصابة في ذلك اليوم.



