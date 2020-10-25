أخبار التوك شو .. رسولنا خط أحمر .. أحمد موسى يرد على تصريحات ماكرون..الوطنية للانتخابات: لم تصلنا شكوى خلال الانتخابات.. سيد عبد الحفيظ: الأهلى لم يحقق ما يريد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أهمها:



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ماكرون يتعامل وكأنه لا يوجد عالم إسلامي ورئيس فرنسا أهان كل المسلمين حول العالم ولا نسمع صوت يدافع عن الإسلام ونبي الأمة".

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن قضاة مصر دائما فى خدمة المجتمع المصري، فهم من يشرفون على الانتخابات باللجان ويقومون بمجهود كبير وزائد عن المجهود العادي وأوجه لهم الشكر.



