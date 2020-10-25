أخبار التوك شو .. رسولنا خط أحمر .. أحمد موسى يرد على تصريحات ماكرون..الوطنية للانتخابات: لم تصلنا شكوى خلال الانتخابات.. سيد عبد الحفيظ: الأهلى لم يحقق ما يريد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أهمها:
الوطنية للانتخابات: لم تصلنا أي شكوى تخل بسير عملية الاقتراع.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المسيئة للرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - والدين الإسلامي قائلا،:" ما فعله ماكرون جريمة".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ماكرون يتعامل وكأنه لا يوجد عالم إسلامي ورئيس فرنسا أهان كل المسلمين حول العالم ولا نسمع صوت يدافع عن الإسلام ونبي الأمة".
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن قضاة مصر دائما فى خدمة المجتمع المصري، فهم من يشرفون على الانتخابات باللجان ويقومون بمجهود كبير وزائد عن المجهود العادي وأوجه لهم الشكر.
وأضاف لاشين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن اليوم هو الاول لانتخابات مجلس النواب 2020 وطبقا للقوانين الإنتخابية والقرارات الصادرة انتظام العمل باللجان الفرعية منذ الساعة التاسعة صباحا والتزم الناخبون بالاجراءات الاحترازية وارتدوا الكمامات على الرغم من وجود توزيع للكمامات على من لم يكن معه .
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة، تمثل فرصة مهمة على إعادة التأكيد بإيمان مصر الراسخ بالأهداف والمبادئ والمقاصد التي تتضمنها نطاق الأمم المتحدة، لتأكيد التزامها بالتعاون مع الدول الأعضاء.
وأضاف سامح شكري، خلال كلمته في الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة، إن مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، يحتم علينا مراجعة مسيرة المنظمة وتقيم نجاحاتها واستخلاص الدروس المستفادة منها بهدف تطوير أدائها وهناك بعض القضايا التي تبرز رؤية مصر لمستقبل الأمم المتحدة.
أكد حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن ما تم من استحقاقات دستورية حلقة متصلة ببعضها مؤكدا أنه تعمل على ربط مؤسسات الدولة وهذا ما يتم من العمل على تنفيذ تلك الاستحقاقات.
وأضاف الخولي خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن هناك مؤسسات شرعية تقوم على الفصل بين الجهة التنفيذية التشريعية والقضائية مؤكدا انها حلقة منفصلة يستطيع من خلالها المصريون اثبات وعيهم وإنتمائهم.
قال المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن إشراف القضاة على الانتخابات مهمة وطنية، نقوم بها بكل نزاهة ووقار.
وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والذي يعرض عبر فضائية " TeN":" اعتدنا في كافة الاستحقاقات، أن نقوم بواجبنا الوطني، بدًءا من استلام المظاريف الخاصة حتي مرحلة الفرز، وتم توفير كافة السبل للقضاة للقيام بواجبهم الأمثل".
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ، أهمية التعاون بين دول حوض النيل؛ مرددا: "لو بنتكلم بالمنطق التعاوني ده في إدارة ملف المياه مع بعض يبقى ده منطق نُرحب به".
وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أنه يجب التكامل والتعاون بين الدول، كما أن المحاصيل التي تستهلك مياها زائدة، من الممكن زراعتها في دول أخرى، ولكن المياه مثل الهواء لا يستطيع أحد حجبه".
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، من المهم أن نمر من المباريات بمراحلها، ولكن الهدف الأساسى لم يتحقق حتى الان، فمنذ مباراة "اطلع برة"، ونحن نحاول التركيز على حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا .
وأضاف عبد الحفيظ، خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، موسيمانى له دراية بالقارة الأفريقية، بحكم تدريبه لصن داونز، فهو يعرف كل الأسماء الموجودة، وقدراتهم، وهو ما سهل مأموريته، كما أنه "يحب يلعب كرة"، من خلال طريقة الاستحواذ وفرض السيطرة سواء فى الخارج أو الداخل.
قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية صاحبة مسؤولية وتصدرت المشهد الانتخابي في كل الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها مصر .
وأضافت مايا مرسي في مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لقناة " صدى البلد" لـ انتخابات مجلس النواب 2020، إن المرأة أصبحت كتلة في التصويت في انتخابات مجلس النواب، سوف تصبح كتلة تحت قبة البرلمان بنسبة تمثيل 25%".
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار منذ 8 يونيو الماضي.
وتابع المسماري خلال حواره بالمؤتمر الصحفي الذي أذاعته قناة سكاي نيوز عربية، أن اتفاق جنيف يحتاج إلى ضامن رئيسي لتطبيقه، مؤكدا أنه لا يوجد مكان للإرهابيين على أرض ليبيا وأن اتفاق جنيف يتوافق مع أهداف الجيش الوطنى الليبى بعدم وجود إرهابيين على الأراضي الليبية.
قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن مصر لها مكانة كبيرة، اليوم رأينا عرس انتخابي وابداع في التنظيم في ظل ظروف استثنائية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأضاف عادل العسومي، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر نجحت بامتياز في تنظيم انتخابات مجلس النواب الذي راعي فيه متطلبات صحية ووقائية، وعكس ذلك قدرت مصر الحبيبة على التطور وكسب التحديات، فهي دائما تكون عند مستوى الحدث.