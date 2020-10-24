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تعليم

مشاركون في احتفالية بجامعة طنطا: إنجازات السيسي تمثل العبور الثاني للمصريين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:58 م
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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احمد علي
نظمت جامعة طنطا مساء اليوم احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، والدكتور  عماد عتمان  القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، بحضور المستشار العسكرى بالغربية العقيد أيمن فكري، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من العاملين والطلاب بكليات الجامعة. 

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خلال كلمته بالحفل، قدم الدكتور عماد عتمان تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة وأبطالها العظام والتحية للشهداء  فى كل معاركنا الوطنية ومصابى العمليات الحربية، قائلا : "مصر تحيا بتضحيات شهدائنا"، كما قدم الشكر للدكتور طارق الرحمى محافظ الغربية لرعايته هذا الحفل.

خلال حديثه عن بطولات قواتنا المسلحة فى حرب أكتوبر،  وجه د. عماد عتمان التحية  للزعيم الراحل الرئيس أنور السادات بطل العبور الذى تم خلال 6 ساعات فى ملحمة أبهرت العالم وحازت على تقديره، وأشار إلى أن النسيج الوطنى الواحد للشعب المصرى الذى لايعرف الطائفيه أو العنصرية كان عنوان النصر فى حرب اكتوبر 73 ، وأن النصر الذى تحقق فى  6 ساعات كان بفضل قوة جيش مصر واستشهاد أبنائها، وسيظل نصر أكتوبر تاريخ فاصل فى تاريخ الأمة العربية أجمع. 

واضاف أن انجازات الرئيس السيسى تمثل العبور الثانى للمصريين، معربًا عن تقديره لأبناء أسر الشهداء وكذلك مصابى العمليات الحربية، موجهًا لهم رسالة بأن مصر ستظل عالية الرأس بتضحياتهم وقوتهم ودفاعهم عنها، وبالترابط بين الهلال والصليب وروح الأمة والوقوف صف واحد خلف قائد الوطن.
مشاركون في احتفالية بجامعة طنطا: إنجازات السيسي تمثل العبور الثاني للمصريين
مشاركون في احتفالية بجامعة طنطا: إنجازات السيسي تمثل العبور الثاني للمصريين
مشاركون في احتفالية بجامعة طنطا: إنجازات السيسي تمثل العبور الثاني للمصريين

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