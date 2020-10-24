مشاركون في احتفالية بجامعة طنطا: إنجازات السيسي تمثل العبور الثاني للمصريين

نظمت جامعة طنطا مساء اليوم احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، والدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا

، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، بحضور المستشار العسكرى بالغربية العقيد أيمن فكري، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعمداء ووكلاء

وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من العاملين والطلاب بكليات الجامعة.