انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان منطقة كوبرى القبة

شكا المواطن علاء سعيد، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة، فى منطقة كوبرى القبة التابعة لمحافظة القاهرة.





ويقول فى رسالته: إن الأهالى فى مشكلة حقيقة بسبب الكلاب الضالة، فضلا عن الإزعاج المستمر بسبب النباح المتواصل، خاصة فى الأوقات متأخرة من الليل، مناشدًا المسئولين بحلها، خاصة أن انتشارها أصبح يمثل خطرًا على الأطفال والكبار.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



