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نواب المحافظين الشباب يروون قصص نجاحهم.. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:38 ص
عمرو البشبيشى
عمرو البشبيشى
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إبراهيم القادري
قال عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تولى مهام منصبه منذ سنة وتخرج في كلية الحقوق عام 2010 وحصل على الماجستير في القانون العام وبعدها التحق بالعمل في الحكم المحلي كعضو مكتب فني لمحافظ كفر الشيخ وبعدها دخل اختبارات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأضاف "البشبيشى" خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة "دي إم سى"، أنه بعد ذلك عمل في الأكاديمية الوطنية للتدريب وشارك في العديد من البرامج التنفيذية، وبعد ذلك عمل كنائب لمحافظ كفر الشيخ في أواخر 2019.

وأوضح المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أنه تخرج في كلية الهندسة جامعة حلوان دفعة 2007 وبعد ذلك عمل في شركة بترول لمدة 15 عاما، وفي تلك الفترة حصول على ماجستير ادارة اعمال في عام 2019 بتقدير ممتاز وبعد ذلك عمل كنائب لمحافظ بورسعيد في 2019 .

وأضاف  بلال حبش نائب محافظ بني سويف أنه تولى منصبه في عام 2019 وعمل علي البنية المعلوماتية الكاملة لمحافظة بني سويف.

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