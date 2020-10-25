نواب المحافظين الشباب يروون قصص نجاحهم.. فيديو

قال عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تولى مهام منصبه منذ سنة وتخرج في كلية الحقوق عام 2010 وحصل على الماجستير في القانون العام وبعدها التحق بالعمل في الحكم المحلي كعضو مكتب فني لمحافظ كفر الشيخ وبعدها دخل اختبارات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.





وأضاف "البشبيشى" خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة "دي إم سى"، أنه بعد ذلك عمل في الأكاديمية الوطنية للتدريب وشارك في العديد من البرامج التنفيذية، وبعد ذلك عمل كنائب لمحافظ كفر الشيخ في أواخر 2019.





وأوضح المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أنه تخرج في كلية الهندسة جامعة حلوان دفعة 2007 وبعد ذلك عمل في شركة بترول لمدة 15 عاما، وفي تلك الفترة حصول على ماجستير ادارة اعمال في عام 2019 بتقدير ممتاز وبعد ذلك عمل كنائب لمحافظ بورسعيد في 2019 .



