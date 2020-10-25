شباب الصحفيين: الجماعة الإرهابية تبث فيديوهات قديمة هدفها الإساءة للدولة

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن جماعة الإخوان الإرهابية تبث فيديوهات وبعض التداولات الإعلامية القديمة منذ سنوات ماضية للإساءة للدولة المصرية.





وأكدت الجبهة، في بيان، أن الجماعة الإرهابية المفلسة كل محاولاتها مكشوفة والشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر أصبح واعي لكل مخططات الجماعة الدنيئة.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: "قولا واحدا إلي مزبلة التاريخ بلا رجعه يا خونه وبائعي الاوطان وعبيد الدولار من الخونة والعملاء والمتأمرين على البلاد".



