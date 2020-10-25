محافظ الغربية: انتصارات أكتوبر تمنحنا القدرة على هزيمة اليأس

قال رحمي محافظ الغربية طارق إن شهر أكتوبر قيمة غالية في نفوس المصريين بشكل عام ولأهل محافظه الغربية بشكل خاص الذي سطر في السابع من أكتوبر 1798 أعظم البطولات دفاعًا عن أرضهم وعرضهم أمام الحملة الفرنسية، كما أنه شهر ينتظره جموع المصريين ليتفاخروا، حيث تمكنت قواتنا المسلحة الباسلة من تحقيق نصرا غاليًا ليصبح هذا النصر على مر العصور عبرة وعظة لكل الأجيال تتعلم منه قيمة الإيمان بالله ومعني الصبر على البلاء والقدرة على هزيمة اليأس والإحباط ونتعلم منه التخطيط السليم والتضحية والفداء لأجل الوطن.
وأضاف محافظ الغربية، خلال احتفالية نظمتها جامعة طنطا بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أنها لحظات تاريخية لا يمكن أن تنسى حين استطاع أبطال قواتنا المسلحة أن يسجلوا أروع البطولات التي غيرت مجرى التاريخ العسكري وأظهرت أن لمصر جيشا قويا يحميها ويدافع عنها.
وأكد أن دور القوات المسلحة لم ولن يتوقف عند مواجهة أي أخطار تواجه الوطن في الداخل والخارج؛ فهي تقود حربا شرسة جنبًا إلى جنب مع الشرطة في مواجهة الإرهاب الدولي الذى يستهدف استقرار وأمن هذا الشعب، كما تقود القوات المسلحة معركة أخرى وهي معركة البناء والتنمية لدفع عجلة الاقتصاد المصري والارتقاء بمستوى المعيشه للمواطن.
ووجه المحافظ التحية لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات (بطل الحرب والسلام)، والرئيس الراحل حسني مبارك (صاحب الضربة الجوية) وجميع القادة المشاركين في حرب أكتوبر، الذين منهم على قيد الحياة والذين قدموا الفداء والتضحية.
وفي نهاية كلمته، توجه المحافظ بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي جعل الجيش المصري ضمن أقوى جيوش العالم.