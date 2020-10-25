مكافحة كورونا: دخول فصل الشتاء سبب زيادة الإصابات بدول أوروبا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فصل الشتاء سبب زيادة معدلات الإصابة بدول أوروبا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر":" هناك لبسا بين أعراض الأنفلونزا وأعراض فيروس كورونا"، لافتا إلى أنه يجب الاهتمام بمرضي الأمراض المزمنة لحماية أنفسهم من أعراض البرد الموسمية.





وأردف: كما يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية منها عدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة ويجب البعد عن التجمعات.





وفي سياق منفصل، كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 40 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال مستشفى الزهور التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الربع الأول من العام الثاني من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ( يوليو – سبتمبر ) 2020.





وأوضحت الهيئة أنه تم تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية من خلال مستشفى الزهور للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد، والتي شملت 5 آلاف و16 كشف بالعيادات الخارجية للمستشفى في تخصصات "الباطنه، العظام، الفم والأسنان، المسالك البولية"، بالإضافة إلى أن خدمات الأشعة والفحوصات المعملية داخل المستشفى بلغت 34 ألف و662 فحص طبي ومعملي، فيما بلغت عدد العمليات الجراحية 322 عملية ما بين عمليات جراحية ذات مهارة وكبرى ومتوسطة وصغرى.



