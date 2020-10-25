أخبار التوك شو .. أحمد موسى: من يملك أي فيديو خارج عن سير الانتخابات يرسله للهيئة الوطنية.. لاشين إبراهيم: لم تصلنا أي شكوى تخل بعملية الاقتراع

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن من يمتلك اي فيديو خارج عن سير العملية الانتخابية يرسله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتحقيق فيه .





أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن قضاة مصر دائما فى خدمة المجتمع المصري، فهم من يشرفون على الانتخابات باللجان ويقومون بمجهود كبير وزائد عن المجهود العادي وأوجه لهم الشكر.





قالت آية رجب فتاة التوك توك بالإسماعيلية، إن المحافظة قامت باستقبالها وعرضوا عليها شقة و فرص عمل، موضحة أنها رفضت الشقة لأنها بعيدة عن مسكنها.





قال الإعلامي محمد الباز، إن القناة الـ 13 الإسرائيلية كشفت أن الدولة التالية على خط التطبيع دويلة قطر.





قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم التوصل لاتفاق في واشنطن مع إثيوبيا، لكنه تم رفض هذا الاتفاق من قبل إثيوبيا، لافتًا إلى أن كل دولة تسعى لتلبية مصالحها.





أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ، أهمية التعاون بين دول حوض النيل؛ مرددا: "لو بنتكلم بالمنطق التعاوني ده في إدارة ملف المياه مع بعض يبقى ده منطق نُرحب به".





قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، من المهم أن نمر من المباريات بمراحلها، ولكن الهدف الأساسى لم يتحقق حتى الان، فمنذ مباراة "اطلع برة"، ونحن نحاول التركيز على حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا .





أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية أن اللواء الوزير محمود شعراوي، افتتح غرفة العمليات واطمأن على سير الامور بالعملية النتخابية داخل المحافظات الـ 14.



